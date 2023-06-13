Karabük’te bitişik halde bulunan iki okulun yakınındaki arazide meydana gelen heyelan tedirgin etti.

Olay, Karabük Mahallesi’nde meydana geldi. Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler İlkokulunun yaklaşık 20 metre uzağındaki arazide geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak sonrası toprağın yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi. Okula yakın olması nedeniyle tedirginlik oluşturan heyelanın etkisi dron ile havadan görüntülendi.

Derin yarıkların oluştuğu arazide belediye ekiplerinin inceleme yapacağı öğrenildi.