Bilecik’te ’Merkez Okul ve Kurum Müdürleri ve İlçe Müdürleri’ toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik’te ’Merkez Okul ve Kurum Müdürleri ve İlçe Müdürleri’ toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantılarda kente gelen depremzede öğrenciler ve aileleri için yapılan planlamalar değerlendirildi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul ve kurum müdürleri katıldı.