SUBÜ Ferizli MYO öğrencileri tarafından ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersi çerçevesinde Gebze’de ‘Okul ve Çevre Temizliği Koruma’ başlıklı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri Sinem Ünlü, Derya Nur Ayan, Nilgün Biçen, Yusuf Sakal, Derya Can, Emirhan Türk ve Berkay Bozkuş; ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersi çerçevesinde ‘Okul ve Çevre Temizliği Koruma’ projesi gerçekleştirdiler. Öğrenciler Öğretim Görevlisi Şebnem Noyat koordinatörlüğünde Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesinde çevre temizlik çalışması yaptılar. Ayrıca lise öğrencileri ile sohbet ederek toplumsal yaşam alanlarının temiz tutulması ile bunun çevre, insan ve hayvan sağlığı üzerindeki öneminden bahsettiler. Farkındalığın geliştirilip duyarlılığının artırılması amacıyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi için Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Selim Akbulut SUBÜ öğrencilerine teşekkür etti.