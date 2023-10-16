Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan okulum temiz çalışması devam ediyor.

Düzce’de okulların temiz olup olmadığını denetleyen birimler tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde belgelendirme başvurusu yapan okulların hijyen denetimleri yapılıyor. Bu çerçevede, Milli Eğitim Müdürlüğü İşçi Sağlığı ve Güvenliği birimi ekiplerince İhsaniye, Yunus Emre, Şıralık Vatan ve Hikmet Akın ilkokulunda hijyen, temizlik, sağlık ve salgın hastalık konularında denetim yapıldı.

Denetimlerin ardından 4 okul okulum temiz belgesi aldı.