Balıkesir’de 7-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Okul Sporları Voleybol Yıldızlar Grup Müsabakaları açılış seremonisi ile başladı. Kurtdereli Spor Salonu ve Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuva, genç voleybolcuların yeteneklerini sergiledikleri heyecan dolu bir spor şölenine dönüşecek.

Grup birinciliği için mücadele eden 19 takım ve 304 sporcu, her maçta voleybolun hızla değişen temposunu, stratejik hamlelerini ve anlık kararlarını sahaya yansıtacak. Genç sporcuların sergilediği yüksek performanslar, voleybolun geleceğine yön verebilecek potansiyellerini ortaya koyuyor.

10 Ocak’a kadar sürecek turnuva, dört gün boyunca voleybolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Takımlar, kazanmak için teknik yeteneklerini, takım ruhunu ve stratejik düşünme becerilerini ön plana çıkaracak.