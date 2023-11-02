2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet programı çerçevesinde Genç A Erkekler Voleybol İl Birinciliği bugün oynanan final müsabakasıyla sona erdi.

Menteşe Spor Lisesi ile Menteşe Anadolu Lisesi arasında oynanan final maçını 3-2 kazanan Menteşe Spor Lisesi Muğla’yı Ege Bölgesi Okul Sporları Grup faaliyetlerinde temsil etme hakkı kazandı. Final maçı sonrası düzenlenen ödül töreninde Muğla İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik edip madalya ve kupaları takdim etti.