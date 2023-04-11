Okul sporları küçükler ve yıldızlar kategorisi Oryantiring Tekirdağ İl Birinciliği yarışmaları Ergene’de gerçekleştirildi.

Tekirdağ genelinde bulunan Küçükler ve Yıldızlar kategorisinde gerçekleştirilen Oryantiring Turnuvası, Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi’nde yapıldı. Okul Sporları Tekirdağ Oryantiring İl Birinciliği’nde bireysel ve takım olarak yarıştıkları turnuvada, kız ve erkek kategorilerinde sonuçlar belli oldu. Sonuçlara göre küçük kız takım sıralama birincisi Marmaracık Ortaokulu, yıldız kız takım sıralama birincisi Şehit Piyade Arman Galata Ortaokulu, küçük erkek takım sıralama birincisi Özel Çorlu Bahçeşehir Ortaokulu, yıldız erkek takım sıralama birincisi Marmaracık Ortaokulu oldu.

Organizasyonun ödül töreninde dereceye giren sporcu öğrencilere ödülleri sırasıyla; oryantiring il birincisine Ergene Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürü Kerem Yavaş, oryantiring il ikincisine Ergene İlçe Mal Müdürü Nevzat Yabar, oryantiring il üçüncüsüne Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, oryantiring il dördüncüsüne ise Oryantiring Tekirdağ İl Temsilcisi Engin Ülgey tarafından verildi.

Düzenlenen yarışmalarda derece elde eden takım ve sporular Oryantiring Türkiye Şampiyonası’nda Tekirdağ’ı temsil etme hakkı elde ettiler.