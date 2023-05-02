Erzurum Final Okulları Spor Kulübünün ev sahipliği yapacağı Okul Sporları Okçuluk İl Şampiyonasına start verildi. Yaklaşık 100 sporcunun katılım sağladığı yarışmada nefesler tutuldu sporcular hedefi 12 den vurmak için büyük gayret sarf etti.

Final okulları Yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Oğuzhan ve Mehmet Yıkılmaz sporun ve sporcunun her zaman arkasında olduklarını belirtirken Kulüp Başkanı Metehan Aydağ, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ve Modern Okçuluk antrenörü H. İbrahim Gülses ile beraber Erzurum da Modern Okçuluk branşına yönelik çalışmalarına büyük bir gayret ile devam edeceklerini belirtti. Gülses, kentte bulunan çocuklara, gençlere, yetişkinlere okçuluk branşını öğreterek bu alanda yetenekli sporcuları Türkiye Okçuluk Federasyonu ailesine katmak istediklerini ifade ederek mahalli ve Türkiye Şampiyonası yarışmalarına öğrenciler hazırlayarak başarılı sporcuların Milli Takım sürecine kadar ilerlemesini hedeflediklerini ve böylelikle misyonlarından birini gerçekleştirmek için ilk adımı atacaklarını söyledi.

Kulüp Başkanı Metehan Aydağ, kurmuş oldukları Venok Okçuluk ekibiyle beraber süreci daha profesyonel olarak ilerletmeyi amaçladıklarını belirterek bu yarışmada makaralı yay kategorisinde ve klasik yay kategorisinde yarışan sporcuların her biri için ayrı ayrı gururlandığını söyledi.

Yarışma sonunda derece alan sporcular aileleriyle duygusal anlar yaşarken dereceye giremeyen sporcular bir sonraki yarışmalara daha sıkı çalışacaklarını söyleyerek madalya alan arkadaşlarını tebrik ettiler.