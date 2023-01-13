13-15 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek Okul Sporları Masa Tenisi Kız-Erkek Grup Müsabakaları Karabük’te başladı.

13-15 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek Okul Sporları Masa Tenisi Kız-Erkek Grup Müsabakaları Karabük’te başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu’nda yapılan açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, kentte organizasyonların düzenlenmesi için fiziki altyapının çok iyi olduğunu, spor altyapısının güçlü olduğunu bu sebeple organizasyonlarda tercih edilen bir il haline geldiklerini belirtti. Güven, "Üç gün boyunca devam edecek müsabakalarda farklı illerden gelen sporcularımızı, antrenörlerimizi ve idarecilerimizi Karabük’te ağırlamaktan mutluyuz. Müsabakalarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Törene Güven’in yanı sıra, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ve Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları, Okul Sporları İl Tertip Kurulu, sporcular, antrenörler ve idareciler katıldı.

13 ilden 20 takımın katıldığı organizasyonda 200 sporcu mücadele edecek.