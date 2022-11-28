Küçük Erkekler 2 kilometrede; Arda Yüce birinci, Ahmet Asım Güler ikinci, Mert Durukan üçüncü, Hüseyin Emirhan Balcı dördüncü oldu.

Küçük Kızlar 1 buçuk kilometrede; Zeynep Eratik birinci, Beritan Temel ikinci, Dila Akan üçüncü, Defne Manev Yıldırım dördüncü oldu.

Yıldız Kızlar 2 kilometrede; Kudret Demirel birinci, Medine Nur Topçu ikinci, Beyza Bilun Bilgiç üçüncü, Zeliha Demir dördüncü oldu.

Yıldız Erkekler 3 kilometrede; Kuzey Alp Göçmen birinci, Recep Kaan Vural ikinci, Emir Ören üçüncü, Başar Uygur dördüncü oldu.

Genç Kızlar A 3 kilometrede; Ayça Fidanoğlu birinci, Elif Naz Köseoğlu ikinci, Selen Canlı üçüncü, Rade Fidanoğlu dördüncü oldu.

Genç Erkekler A 5 kilometrede; Ramazan Saraç birinci, Abubekir Yiğit Emre ikinci, Baran Ergül üçüncü, Cuma Emir Maşa dördüncü oldu.

Devlet Konservatuvarından “Viyolonsel Kuarteti ve Solist Orkestrası Konseri”

Devlet Konservatuvarından “Viyolonsel Kuarteti ve Solist Orkestrası Konseri”

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2021-2022 Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Kros İl Birinciliği müsabakaları, Yeni Eskişehir Stadyumu çevresinde gerçekleştirilen yarışmalarla sona erdi. Yarışmalarda ferdi sıralamalar ise şöyle:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporlar Kros İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

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