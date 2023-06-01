Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Manisa’nın Demirci ilçesinde başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Demirci ilçesinde 4 kapalı, 2 açık olmak üzere toplam 6 kortta başlayan müsabakalara, İstanbul, İzmir, Ankara, Bolu, Bursa, Hakkari, Bitlis, Mardin, Tokat, Amasya, Mersin, Antalya, Batman, Siirt, Tunceli, Kastamonu, Çorum ve Burdur okullarından 70 kız, 85 erkek sporcu katılıyor.

Demirci Tenis kortlarında gerçekleştirilen açılış seremonisine Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Manisa Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, beden eğitimi öğretmenleri ve sporcular katıldı. Müsabakalar, 5 Haziran’da sona erecek.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya yaptığı açıklamada, "Demirci ilçemizi tenis üstü yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilçemize çok önemli tesisler kazandırdık. Bunlardan biride tenis kurtlarımız ilçemizde Demirci Akıncıları turnuvalarının düzenledik. Bugün de Okul Sporları Gençler Tenis Türkiye birinciliği çerçevesinde 18 İlimizden, 155 sporcumuzu ilçemizde ağırlıyoruz. Demirci Milli Mücadele şehri. Geçtiğimiz yılda ilçemizde büyük turnuvalara ev sahipliği yaptık. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk da tüm sporculara başarılar dileyerek, "Manisa olarak çok önemli spor organizasyonlara ev sahipliği yapmaktayız. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun destekleriyle Manisa’ya birçok tesis yapıldı. Bunlardan biri de Demirci ilçemizde bulunan kapalı ve açık tenis kortlarımızdır. Gençlerimize gereken her türlü desteği veriyoruz. Tenis de bunlardan bir tanesi. Çocuklarımızı ne kadar çok spora yönlendirebilirsek, hayatlarında başarı oranını da o kadar artırmış oluruz. İnanıyorum ki geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları bu gençlerimizin arasından çıkacak. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar dilerim" dedi.