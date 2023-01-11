Okul sporları faaliyet programında bulunan Tekvando Genç Kızlar ve Erkekler A kategorisinde yapılan müsabakalar tamamlandı. Maçlara 30 sporcu katılım gösterdi. Birinci olan sporcular grup müsabakalarında Afyonkarahisar’ı temsil etmeye hak kazandı.

Okul sporları faaliyet programında bulunan Tekvando Genç Kızlar ve Erkekler A kategorisinde yapılan müsabakalar tamamlandı. Maçlara 30 sporcu katılım gösterdi. Birinci olan sporcular grup müsabakalarında Afyonkarahisar’ı temsil etmeye hak kazandı.

Okul Sporları Afyonkarahisar’da tüm heyecanıyla devam ediyor. Tekvando genç kızlar ve erkekler müsabakaları sona erdi. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’ndaki tekvando salonunda yapılan müsabakalara farklı okullardan 30 sporcu katıldı. Düzenlenen karşılamalar neticesinde Melike Ersoy, Fatma Aksoy, Şerife Şahin, Nisa Güneş, Gül Arı, Nur Ezgü, Emine Durmuş, Emine Önder, Zeynep Ekici birinci olarak müsabakaları tamamladı. Erkeklerde ise Melih Kutluay, Deniz Sara, Yunus Emre Erol, Muhammet Tuna, Mücahit Mehmet Arı, Mete Saraç ve Muhammet Süleyman Kılıç birinci oldu.

Maçlar sonunda birinci olan sporcular grup müsabakalarında Afyonkarahisar’ı temsil etmeye hak kazandı. Düzenlenen müsabakaların ardından derece elde eden sporculara madalyalarını Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen takdim etti.