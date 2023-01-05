Dereceye giren takımların ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.

Okul sporları Gençler Kız Voleybol müsabakaları sonunda T.O.B.B Fen Lisesi birinci, Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi ikinci, ve Hasan Aybaba Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları çerçevesinde Gençler Kız Voleybol müsabakaları Tosyalı Spor salonunda yapıldı.

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