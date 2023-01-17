Erzincan’da düzenlenen Okul Sporları A Gençler Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Erzincan’da düzenlenen Okul Sporları A Gençler Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Final müsabakaları Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahasında yapıldı. İl birincisi takım ise penaltı atışları sonrasında belirlendi. Final müsabakasını Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve çok sayıda sporsever izledi.

Final müsabakasında Erzincan Spor Lisesi ile Refahiye Fen Lisesi erkek futbol takımları karşı karşıya geldi. Müsabakanın normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanınca maçın galibini penaltı atışları belirledi. Yapılan penaltı atışları sonrası 6-5 üstünlük sağlayan Refahiye Fen Lisesi il birincisi oldu.

Müsabaka sonrası düzenlenen tören ile takımlara ve sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Okul Sporları A Genç erkeklerde Refahiye Fen Lisesi, kızlarda ise Erzincan Spor Lisesi grup müsabakalarında Erzincan’ı temsil etme hakkı kazandı.