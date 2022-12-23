Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanı Osman Gümüş’ün katılımlarıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılı okul sporları değerlendirme toplantısı Adıyaman’da yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanı Osman Gümüş’ün katılımlarıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılı okul sporları değerlendirme toplantısı Adıyaman’da yapıldı.

Toplantıda Okul Sporları Daire Başkanlığı Şube Müdürü Enes Özlü ve Spor Eğitim Uzmanı Anıl Pehlivan, 2022-2023 Okul sporları modülleri hakkında beden eğitimi öğretmenlerine bilgi verdi.

Toplantı Spor Bilgi Sisteminin tanıtılması, okul spor faaliyetleri yönetmeliğindeki kılavuzlarda bulunan değişiklikler görüşüldü.

Okul Sporları konusunda her yıl binlerce çocuğun salonlarda müsabakalara katılarak madalya için mücadele ettiğine dikkat çeken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, ” Yaz aylarında Adıyaman genelinde düzenlediğimiz GSB spor okulları projesine katılan çocuklarımız yıl içerisinde okullarında eğitim aldıkları branşlarda spor hayatlarını devam ettiriyor. Bu nedenle ilimizde spor yapan çocuk ve genç sayısı her geçen yıl gözle görülür bir şekilde artıyor. Bu anlamda bizlere destek olan başta Antrenörlerimiz ve beden eğitimi öğretmenleri olmak üzere çocuklarını spora teşvik eden tüm ailelere teşekkür ediyorum” diye konuştu.