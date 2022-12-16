Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okul Sporları Küçükler (Kız-Erkek) Bocce İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okul Sporları Küçükler (Kız-Erkek) Bocce İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Manisa’da 70 okuldan 350 sporcunun katılımıyla 17 ilçede gerçekleştirilen Okul Sporları Küçükler (Kız-Erkek) Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. 12-14 Aralık tarihlerinde 19 Mayıs Stadı yanında bulunan bocce sahasında yapılan final maçları oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Müsabakalar sonunda; Kızlarda birinci Akhisar Şehit Hasan Acar İlkokulu, ikinci Alaşehir Kavaklıdere Atatürk İlkokulu, üçüncü Alaşehir Kavaklıdere İlkokulu ve dördüncü Kırkağaç 12 Eylül İlkokulu oldu.

Erkeklerde ise birinci Akhisar Şehit Hasan Acar İlkokulu, ikinci Kırkağaç Bakır Atatürk- Hilmi Bakırlı İlkokulu, üçüncü Salihli Durasıllı Mimar Sinan İlkokulu ve dördüncü Alaşehir Uluderbent Şehit Mesut Yazar İlkokulu oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Okul Sporları İl Tertip Komitesi ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi. Dereceye giren okullar grup müsabakalarında Manisa’yı temsil edecek.