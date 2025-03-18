Muğla, Okul Sporları Genç B Kızlar ve Erkekler Bilek Güreşi Grup Birinciliği’ne ev sahipliği yapıyor.

11 farklı ilden gelen 250 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyon, Menteşe Spor Salonu’nda büyük bir heyecanla sürüyor. 18-19 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan müsabakalarda genç sporcular, Türkiye Şampiyonası’na katılabilmek için mücadele edecek.

Bilek güreşi sporuna büyük ilgi gösteren genç sporcular, Afyonkarahisar, Aydın, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden turnuvaya katıldı. Muğla’yı temsil eden 15 sporcu da başarı elde etmek için sahada ter döküyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyonun önemine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: "Bu önemli turnuvaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcularımızın azmi ve mücadelesi, bilek güreşinin geleceği açısından umut verici. Tüm sporculara, antrenörlere ve hakemlere başarılar dileriz"