Niğde’de Okul Sporları Atletizm Kros Müsabakaları tamamlanırken dereceye girenler ödüllerini aldı.

2024 - 2025 sezonu Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Gençler A-B Kız-Erkek ve Yıldızlar Ferdi ile Yıldızlar Takım Kız-Erkek Atletizm Kros Müsabakaları Niğde Kros Parkuru’nda düzenlendi. Müsabakalara yıldız erkekler kategorisinde 7 okul, yıldız kızlar kategorisinde 6 okul, genç erkekler kategorisinde 8 okul ve genç kızlar kategorisinde 5 okul katıldı. Ferdi olarak ise toplam 67 sporcu mücadele etti.

Müsabakalarda dereceye girenlerin ödülleri takdim edildi.