Aksaray’da okul servislerine yönelik denetimlerini sıkılaştıran trafik jandarması ekipleri hiçbir olumsuzluğa geçit vermiyor.

Aksaray’da okulların açılmasıyla birlikte eğitime yönelik faaliyet ve çalışmalarına hız veren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim öğretim görmeleri için birçok çalışma yürütürken, servis araçlarını da sıkı takip ediyor. Öğrenci taşımacılığı yapan okul servislerine yönelik detaylı bir denetim yapan trafik jandarması ekipleri; ilçe, belde ve köy yollarında olumsuzluğa adeta geçit vermiyor. Bir bir durdurularak kontrol edilen servis araçlarında ve şoförlerde hiçbir aksaklığa muamma gösterilmiyor. Servis minibüsündeki emniyet kemerinden okul taşıtı yazısına kadar, lastiğinden sürücünün yeterlilik belgesine kadar her şeyi bir bir denetleyen trafik jandarması ekipleri, haftanın 5 günü okul giriş ve çıkış saatlerinde görev alıyor. Sürücülere yönelikte bilgilendirme yapan trafik jandarması ekipleri, yönetmelikle ilgili eğitimler de veriyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığı olarak eğitim-öğretim dönemi süresince trafik güvenliğine yönelik bu denetimlere planlı ve periyodik olarak hassasiyetle devam edilecektir” denildi.