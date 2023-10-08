Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevlilerince okul servisleri denetlendi.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği dahilinde, Erzincan İl Merkezi Okul Servis Araçları Denetim Komisyonunca, merkez ilçedeki taşımalı eğitim servis araçları ile özel servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde araç sürücülerinin ve araçların, mevzuat ve şartname şartlarına uygunluğu incelenerek, hız kurallarına uyulması ve araçta bulunan öğrencilerin emniyet kemerlerinin takılı olarak seyahat etmeleri yönünde bilgilendirmeler yapıldı.