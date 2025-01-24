Adıyaman’da okul servisi ile gelerek konteyner kentte klima çaldığı iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli mevkide bulunan K-13 Konteynere çalıştıkları firmaya ait okul servisi ile gelen M.M. ve H.G., iddialara göre bir konteynerin klimalarını sökerek çaldı. Meydana gelen olay sonrası incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince olayın şüphelileri olan M.M. ve H.G. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.