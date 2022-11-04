Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde öğrenci servisiyle cipin çarpışması sonucu 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde öğrenci servisiyle cipin çarpışması sonucu 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Tufanbeyli ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci taşıyan Hüseyin Keçe’nin yönetimindeki 01 Z 2629 plakalı minibüs ile Mehmet Gökoğuz’un kullandığı 33 AFM 988 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savurulan minibüs, Mehmet Ertuna’nın evine de çarparak zarar verdi. Kaza sonrası öğrenci servisinde yaralanan 4 çocuk ile yaralanan iki sürücü hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada servis sürücüsü ve 1 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.