Antalya’nın Manavgat ilçesinde, okul servis minibüsünün çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, Milli Egemenlik Mahallesi 9018 Sokakta meydana geldi. Şelale Anadolu Lisesi istikametine giden Ümit K., idaresindeki 07 JK 752 plakalı özel eğitim kurumuna ait öğrenci servisi, 7 yaşındaki A.K’ye çarptı. Kazada yaralanan ve yardımına ilk olarak servis şoförünün koştuğu çocuk sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun marketten çıkıp araçların önünden yola fırladığını belirten servis şoförü, tek tesellisinin çocuğun önemli bir şeyi olmaması olduğunu söyledi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.