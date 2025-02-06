Denizli’de servis şoförü Hüseyin Alataş, sabah aksam okula getirip götürdüğü öğrencilere şiirler ezberletti. Okul servisinde öğrendikleri şiirleri öğrenciler düzenlenen etkinlikte anne babaları için okudu.

Denizli’de 20 yıldır servis şoförlüğü yapan Hüseyin Alataş, sabah akşam okula getirip götürdüğü ilkokul ve ortaokul öğrencilerine şiirler ezberletti. Kendilerine ‘Asım’ın Nesli Şiir Grubu’ adını veren öğrenciler, okul servisinde ezberledikleri şiirlerden mini konser hazırladı. Kitap kahvede düzenlenen etkinlikte servis şoförü Hüseyin Alataş, yönetiminde öğrenciler şiirlerini anne ve babaları için okudu. Şiir etkinliği boyunca davetliler ve öğrenci velileri duygu dolu anlar yaşadı.

Öğrencilere serviste şiirler öğreten Alataş, "Asım’ın Nesli Şiir Grubu olarak milli şairimiz Mehmet Akif’in fikir ve duygularını gelecek nesillere aktarmak istedik. Sabah aksam servisle öğrencilerimi okullarına götürürken zamanı çok iyi kullandık. Şehrin sokaklarında servis aracıyla ilerlerken şiirler okuduk, ezberler yaptık. Bu şiirleri de öğrenci velilerimiz için düzenleyeceğimiz bir gecede seslendirmek istedik. 10 öğrencimizle birlikte çok güzel bir şiir etkinliği hazırladık. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Hüseyin Karademir de Asım’ın Nesli Şiir Grubundaki öğrencilere ve ailelerine teşekkür ederek, "İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a, kanlarıyla ve canlarıyla bu vatanı bize emanet eden kahraman ecdadımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânları cennet olsun. Bu vatanın ebedi İslam yurdu kalabilmesi için, gelecek nesillerimizin milli ve manevi değerleri öğrenmesi ve İstiklal Marşı ruhunu, taşıması gerekmektedir. Bugün millet olarak bu ruhu gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmalıyız. Derdimiz İstiklal Marşı ruhuna sahip ecdadın ruh köküne bağlı nesiller yetiştirmektir" dedi.

Şiir okuma etkinliğinin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.