Çorum’da bir kişi, okul servisinde birlikte alkol aldığı kişi veya kişiler tarafından darp edilip, tüfekle vurulması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum’da bir okul servisinde alkol alan şahıslar arasında tartışma çıktı. Tatışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, M.K. adlı şahsı önce boş bir arazide darp etti, ardından tüfekle yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan M.K. yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.