Konya’nın Ereğli ilçesi yoğun sis nedeniyle meydana zincirleme trafik kazasında, öğrenci servisinde bulunan 18’i öğrenci 19 kişi yaralandı.

Konya’nın Ereğli ilçesi yoğun sis nedeniyle meydana zincirleme trafik kazasında, öğrenci servisinde bulunan 18’i öğrenci 19 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Cahı Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet E., idaresindeki 20 AHL 23 plakalı tır, Ali İhsan Ö. idaresindeki 42 GAD 17 plakalı öğrenci servis minibüs ile Vahdettin B., idaresindeki 42 GR 214 plakalı tır ile çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüleri yara almazken, okul servisinde bulunan sürücü Ali İhsan Ö. ve 18 öğrenci yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.