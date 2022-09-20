Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye zabıta personeli işbirliği ile toplam 103 kişiye okul servis araçları, şoförleri ve rehber personelinde aranacak şartlar, okul geçidi görevlisinin yapması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde okul servis şoförleri ve rehber personeline, okul servislerine uyulması gereken kurallar hakkında seminer verildi.

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