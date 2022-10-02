Çorum’un Sungurlu ilçesinde okul servis aracı sürücülerine güvenli sürüş konusunda eğitim semineri verildi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde okul servis aracı sürücülerine güvenli sürüş konusunda eğitim semineri verildi.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, ilçe merkezinde taşımacılık yapan servis sürücülerine İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından ’Çocuk İletişimi ve Trafik Güvenliği’ konularında bilgi verildi. Okul servis araçlarında oluşabilecek risklerin önlenerek trafiğin daha güvenli hale gelmesi ve öğrencilerin okullarına rahat ve güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamayı amaçlanan seminerin sunumu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Bünyamin Temiz tarafından yapıldı. Sunum sonrası soru cevap bölümünde katılımcıların soruları cevaplandırıldı.