Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından; 26 Kasım tarihinde 22 ekip ve 46 personel ile okul servis araçları denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 257 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 4’ü muayenesiz araç biri de sigortasız olması nedeniyle toplam 5 araç ve sürücüsüne 5 bin 208 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 4 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.