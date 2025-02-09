İçişleri Bakanlığı'nca jandarma ve emniyet bünyesindeki trafik ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetimler sıkı bir şekilde sürerken, bu yıl 6 Şubat'a kadar yapılan 111 bin 476 denetimde, 12 bin 928 adet sürücü/araca işlem yapıldığı kaydedildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Pazar gününe ilişkin geleneksel trafik faaliyetlerine yönelik özetlerinde bu hafta okul servis araçlarını gündeme aldı.

Bakan Yerlikaya, 1 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince Okul Servis araçlarına yönelik toplamda 111 bin 476 adet denetimden 12 bin 928 adet sürücü/araca işlem yapıldığını duyururken, 2024 yılında okul servis araçlarının toplam bin 674 ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştığını kaydetti.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, öğrencilerin okul servislerinde güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizce denetimlerin artırıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Kazaların önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Okul servisi sürücülerimiz, lütfen trafik kurallarına uyalım, sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz" uyarısında bulundu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1888474009576075462

3 MİLYON 145 BİN 753 ARACIN TRAFİK DENETİM RAPORU

Öte yandan Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 30 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşen 3 milyon 145 bin 753 araç denetimine ilişkin çalışmaları ise şöyle özetledi:

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 48 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 138 bin 335,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 25 bin 496,

Emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 701,

Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 191 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 986 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam 487 bin 127 araca/sürücüye işlem yapıldı.