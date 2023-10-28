DÜZCE(İHA) – Düzce Öztermiyeci Orta Okulu sahasına basketbol filesi ve malzeme yardımı yapıldı.

Basketbol sevdasıyla büyüyen üniversite öğrencisi Baha Müderrisoğlu, gönüllü olarak başlattığı filesiz saha kalmasın projesiyle eksik durumda bulunan potalara file takarak basketbol sahalarını daha kullanılabilir hale getiriyor.

Bu projesine destek vermek amacıyla Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Öztermiyeci Orta Okulu’na Baha Müderrisoğlu ile birlikte malzeme yardımı yaptı.

Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Baha Müderrisoğlu çocuklarla maç yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.