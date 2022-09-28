Hakkari’de Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) çerçevesinde okullarda görev yapmak için işe alınan personele İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi verildi.

Hakkari’de Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) çerçevesinde okullarda görev yapmak için işe alınan personele İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi verildi.

TYÇP çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan personele yönelik İSG eğitimi verildi. İl Milli Eğitim Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim programına İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, şube müdürleri Oktay Kızılkaya ve Erol Hanlıgil ile TYÇP çalışanları katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde işe alınan personellerin, okul ve kurumlarda daha bilinçli, güvenli ve sağlıklı çalışmaları için bu eğitimi tertip ettiklerini ifade ederek, "Bu eğitimle, çalışanlarımızın kaza ve tehlikelerden korunmasını, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Personellerimizin bir iş kazası sonucu alacağı hasarın önüne geçmek için bu eğitimleri, ciddiye almanız gerekiyor, sizlere başarılar diliyorum. Aramıza katılan bütün arkadaşlarımızdan, okullarımızda, disiplinli ve gayretli bir çalışma bekliyoruz, gönül isterdi ki burada olan bütün personelimize imkân sağlayalım ve sürekli çalıştıralım” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSG İl Koordinatörü Selda Koruçi tarafından verilen eğitimde; iş verimliliğinin artırılması, kişisel gelişim, çalışma düzeni ve şartları ile uyulması gereken kurallar gibi konular ele alındı. İSG eğitimi, eğitim sonu yapılan değerlendirme sınavı ile tamamlandı.