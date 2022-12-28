Şüpheli Faruk K.’nin 7’si yaralama olmak üzere yaklaşık 10 tane ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Küçükçekmece’de okul önünde zabıtayı vuran şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu biten ve birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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