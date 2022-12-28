Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun ’un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi’nde bulunan bir lisenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10. sınıf öğrencisi O.K.(15), aynı okulda eğitim gören ismini bilmediği öğrencinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan O.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun’da bir lisenin önünde öğrenci öğrenciyi bıçakla yaraladı.

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