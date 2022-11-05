Uyuşturucu maddeye el konulurken S.D. ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri; Battalgazi Mahallesi Gürpınar Sokak’ta bulunan Şehit Selim Ortaokulu önünde park halinde bekleme yapan araçtan şüphelendi. Durumundan şüphelenilen taksi içerisindeki S.D.’yi arayan ekipler, 6,46 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; okul önünde bekleyen bir araç içerisindeki şahıstan 6,46 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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