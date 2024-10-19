Adıyaman Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla okul önlerinde hız kesici kasis ve şerit çalışmaları gerçekleştirdi.

Adıyaman Valiliği İl Trafik Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda şehir merkezindeki okulların önünde hız kesici kasis ve şerit çekme çalışmaları hızla devam ediyor. Adıyaman Belediyesi Fen İşleri ekipleri, bu çalışmaları kısa sürede tamamlayarak, okul önlerinde yaya güvenliğini sağlayacak.

3. Çevre Yolu’ndaki 10 farklı noktada yapılan bu düzenlemelerle okul bölgelerinde araçların hızları azaltılarak yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Ağır tonajlı araçlar ve iş makineleri nedeniyle hasar gören veya kullanım ömrünü tamamlayan kasisler de sökülerek yenileriyle değiştiriliyor.