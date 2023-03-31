Erzincan’da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimler çerçevesinde yoldan çevirdikleri gençlerin kimlik sorgulamasını yaptı. Denetimler ve uygulamalar eğitim dönemi boyunca okul ile çevrelerinde devam edecek.

Son olarak yapılan denetimlerde, Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu ve Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önü ve çevresinde uygulama gerçekleştirildi. Okul çevresinde bulunan 9 iş yeri, 25 araç, 7 park-bahçe denetlenerek 217 kişinin de kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.