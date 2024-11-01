Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Sümerpark Ortak Yaşam Alanındaki oyun odalarında eğitim gören çocukların velilerine yönelik ’Okul Öncesinde Ebeveynlik’ semineri düzenlendi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çocuklara okul öncesi eğitim verirken velilerin de öğrencilerin eğitim hayatın katkı sunması için sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Sümerpark Ortak Yaşam Alanında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi tarafından oyun odalarında eğitim gören çocukların velileri için ’Okul Öncesinde Ebeveynlik’ konulu seminer düzenlendi.

Sabah ve öğlen iki grup halinde verilen seminerde, velilere 4-6 yaş gelişim özellikleri, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimler, öz bakım becerileri, öğrencilerin aile ile doğru iletişimi ve ebeveyn tutumları konuları slaytlar eşliğinde anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinin, öğrencileri ve aileleri destekleyen sosyal sorumluluk proje çalışmalarına devam edeceği belirtildi.