Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, okul öncesi uygulama sınıfı ve bilişim laboratuarının açılışına katıldı.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, okul öncesi uygulama sınıfı ve bilişim laboratuarının açılışına katıldı.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, ilçede bulunan Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kazandırılan okul öncesi uygulama sınıfı ve bilişim laboratuarının açılışına katıldı. Pazaryeri Kaymakamlığının girişimleriyle yeni eğitim öğretim yılında hizmete sunulan okul öncesi uygulama sınıfı ve bilişim laboratuarının açılışına, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Kaymakam Altay ve beraberindekiler açılış sonrası sınıf ve laboratuarda incelemelerde bulunup öğrenciler ile sohbet ettiler.

Kaymakam Altay, okul öncesi uygulama sınıfı ve bilişim laboratuarının oluşturulmasına katkı sağlayan kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.