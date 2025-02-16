Başiskele Belediyesi, okul öncesinde eğitim gören öğrencilerin ilkokula geçişte uyum ve oryantasyon sürecini daha kaliteli geçirebilmeleri adına ilçedeki tüm anaokullarına ve 4-6 Yaş Kur’an Kursları’na "okul öncesi eğitim seti" dağıtımı gerçekleştirdi.

Başiskele Kızılay Anaokulu’nda düzenlenen dağıtım programına Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de katıldı. Keyifli anlara sahne olan programda minik öğrencilerin hediye setlerini Başkan Özlü kendisi teslim etti. Hediye setlerini çok beğenen çocuklar, sevinçli anlar yaşadı.

Minik öğrencilerin sevinçlerine ortak olan Başkan Özlü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başiskele’mizdeki tüm okul öncesi öğrencilerimizin eğitim yolculuklarına güzel bir başlangıç yapmaları için okul öncesi eğitim seti dağıtım programımızı gerçekleştirdik. Minik öğrencilerimizin eğitim hayatlarına adım attıkları ilk günden itibaren zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak, erken yaşta onları bilgiyle buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Eğitimdeki başarı çıtamızı daha da yükseğe taşımak için eğitim hayatı boyunca çocuklarımıza maddi ve manevi her türlü desteği sağlayacağız" dedi.