İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı biçimde büyümelerini, öğrencilerin farklı alanlarda gelişimlerinin üst düzeye ulaşmalarını, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve ilkokula hazır bulunmalarını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün sunduğu beslenme desteğinin önemini vurgu yaparak eğitimde fırsat eşitliğini önemsediklerini ifade etti.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde 2021 ve 2022 yılı değerlendirildi

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde 2021 ve 2022 yılı değerlendirildi

2022-2023 eğitim öğretim yılında açılan 75. Yıl Anaokuluna bağlı Bayburt Üniversitesi bünyesinde açılan ana sınıfı şubesini ziyaret ettikten sonra Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün organizesinde beslenme desteği verilen dezavantajlı bölgelerdeki ana sınıflarını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü Ramazan Demir’le birlikte 21 Şubat İlkokulu ve Atatürk İlkokulundaki ana sınıflarındaki öğrencilerle yakından ilgilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, 75. Yıl Anaokuluna bağlı Bayburt Üniversitesi bünyesinde açılan ana sınıfı şubesi, 21 Şubat İlkokulundaki ana sınıfları ve Atatürk İlkokulundaki ana sınıfını ziyaret etti.

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