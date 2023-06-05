Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Çaycuma Kent Konseyi tarafından geliştirilen Çaycuma Belediyesi ve Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla 5-8 Haziran 2023 tarihleri arasında “Okul Okul Dolaşıyoruz, Kültürümüzü Tanıtıyoruz” projesi başlıyor.

“Okul Okul Dolaşıyoruz, Kültürümüzü Tanıtıyoruz” projesinin amacı anlatan Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, “İçinde yaşadığımız çağın koşulları gereği, toplumlar, geleneksel kültürlerinden uzaklaşmakta, tüm dünyada hızlı bir tek tipleşme yaşanmaktadır. Toplumların geleceğe sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için geleneksel kültürün yaşatılması büyük önem taşımaktadır. Zengin bir kültürel birikime sahip olan Çaycuma’nın halkoyunları, manileri, şivesi, ağız özellikleri, geleneksel oyunları unutulmaya yüz tutmak üzeredir. Yaşanan kültür erozyonunun bir ölçüde de olsa önüne geçmek, genç kuşakları yöre kültürü ile tanıştırıp kuşaklar arasında kültür aktarımı sağlamak amacıyla “Okul okul dolaşıyoruz, kültürümüzü tanıtıyoruz” başlıklı bir proje geliştirilmiştir. Proje çerçevesinde; Kayıkçılar İlkokulu, Çomranlı İlkokulu, Basat İlkokulu ve Dereköseler İlkokulu bahçelerinde etkinlik düzenlenecek, halkoyunları gösterilerinin yanı sıra yöre manileri okunacak, yerel şive ile skeç gösterileri düzenlenecektir. Etkinliklere öğrencilerin yanı sıra o çevrede yaşayan vatandaşların katılımı da sağlanacaktır. Program 5 Haziran Pazartesi günü saat 19.00’de Çomranlı İlkokulu, 6 Haziran Salı günü saat 11.00’de Kayıkçılar İlkokulu, 7 Haziran Çarşamba günü Saat 11.00’de Basat İlkokulu, 8 Haziran Perşembe günü saat 11.00’de Dereköseler İlkokulunda gerçekleştirilecek.”