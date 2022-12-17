Kaza sonrası Ula Karabörtlen Jandarma Karakol ekipleri tarafından gözaltına alınan toplu taşıma aracı sürücüsü Nurcan Ballı Muğla 2. Sulh Ceza Mahkemesindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Muğla E Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Muğla-Antalya Karayolu Örnekköy kavşağında dün meydana gelen trafik kazasında Ula Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler yolun karşısına geçerken Nurcan Ballı yönetimindeki 48 EB 010 plakalı toplu taşıma aracı çarpmıştı. Okul Müdürü Sema Güler Köyceğiz Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Muğla’nın Ula içesinde Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler’in ölümüne neden olan 48 EB 010 plakalı toplu taşıma aracının kadın şoförü Nurcan Ballı tutuklandı.

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