Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bir okul müdürünün ektiği ata tohumundan çıkan 18 başlı ayçiçeği görenleri şaşırtıyor. Okul Müdürü Resul Üstündağ, Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alan en çok başlı ayçiçeğinin 13 başlı olduğunu belirterek, Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurmayı amaçladıklarını söyledi.

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bir okul müdürünün ektiği ata tohumundan çıkan 18 başlı ayçiçeği görenleri şaşırtıyor. Okul Müdürü Resul Üstündağ, Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alan en çok başlı ayçiçeğinin 13 başlı olduğunu belirterek, Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurmayı amaçladıklarını söyledi.

Eğil ilçesi Bahşiler TYSD Atatürk İlkokulunda okul müdürü olarak görev yapan Resul Üstüntaş, arkadaşından aldığı ata tohumunu ekti. Ekilen ata tohumundan büyüyen ayçiçeği 18 baş tutup, yaklaşık 150 santim uzayarak Üstüntaş ve çiftçileri şaşkına çevirdi. Okul Müdürü Resul Üstündağ, okulunda zaman zaman öğrencilerle birlikte bahçede yöresel bitkiler ve internetten temin ettikleri ata tohumları ile bitki yetiştirme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Üstüntaş, “Görseldeki ayçiçeğimiz de çiftçilik yapan Paşa Çetinkaya arkadaşımla Eğil ilçesinde yine elde ettiğimiz ata tohumları ile yetiştirdiğimiz bir ürünümüzdür. Ancak şimdiye kadar benzerine nadir rastlanan bir şekilde 18 baş ve 150 santim uzunluğunda bambaşka bir ürün olarak karşımıza çıktı. Yaptığımız araştırmalara göre Guinness Rekorlar Kitabı’nda 13 başlı ve 121 santim olarak geçtiğini öğrendik. Bizim ayçiçeğimiz 18 başlı ve 150 santim olduğunu tespit ettik. Amacımız çiçeğimizle adımızı Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırmak ve bu çiçekten elde edeceğimiz tohumla daha çok başlı ayçiçeği tarımı yapılıp yapılmayacağını denemek olacaktır” dedi.