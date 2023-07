LGS’de tüm soruları cevaplayıp 500 tam puan alan Tuğsuz Aliağa Ortaokulu öğrencisi Mehlika Yılmaz, okul müdürü tarafından cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Deprem gibi zorluklara rağmen Meryem Mehlika’nın başarısının takdire şayan bir başarıya imza attığını vurgulayan Tuğsuz Aliağa Ortaokulu Müdürü Mehmet Kaya, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında LGS’de tüm soruları cevaplayıp 500 tam puan alan Meryem Mehlika Yılmaz’ın Türkiye birincisi olduğunu vurguladı.

Müdür Kaya, “Sadece öğretmenlerini dikkatle dinleyip ve okulumuzda açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına düzenli katılarak bu başarıya ulaşmıştır. Disiplinli, düzenli çalışmayı seven, kitap okumayı seven bir öğrencimizdir. Tabi bu başarısında öğretmenlerimizin katkısı da çok büyüktür. Özellikle İlkokul Sınıf Öğretmeni Abdullah Kaya, hem sınıf rehber öğretmeni hem de Türkçe Öğretmeni Birgül Han ve en büyük destekçileri Matematik Öğretmeni Mehmet Koparal hocalarımızın katkılarını unutmamak gerekir. Tüm branş öğretmenlerimiz öğrencilerimizle bire bir ilgilenmiş ve bu emeklerinin meyvesini onca olumsuzluklara inat Mehlika ile almışlardır. Eğitimin vazgeçilmezi olan okul yönetimi-öğretmen-veli işbirliğinin başarıyı hangi çıtalara taşıyabileceğinin en güzel örneğini görmüş olduk. Okul yönetimi olarak her zaman öğretmen ve öğrencisini maddi manevi olarak desteklemiştir. Anne babası da okuldaki bu atmosfere her zaman sonsuz güvenmişlerdir. Elbette böyle bir iklimde başarının da arkasından geleceği aşikardır. Okulumuzdaki idare- öğretmen- veli iş birliğinin güzel bir sonucu okulumuz her zaman öğretmenini, öğrencisini destekleyen bir yönetim anlayışıyla başarıya ulaşmıştır. Bu başarının devamının geleceğine canı gönülden inanıyorum. Bu vesileyle öğrencimiz Meryem Mehlika Yılmaz’ın bu başarısında büyük pay sahibi olan öğretmenlerimize, velilerimize ve okul-aile birliğimize teşekkür ediyor, bu başarımızın tüm Besni’ye hayırlı olmasını diliyorum. Okul Aile Birliği Osman Yücel, okul aile birliği olarak bu başarıda emeği geçen okul idaresini, Öğretmenlerimizi ve öğrencimizi tebrik eder emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.