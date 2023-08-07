Samsun’un Tekkeköy ilçesinde görevli okul müdürü İsmail Narin (56), kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Tekkeköy Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Narin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Narin’in hayatını kaybetmesinin ardından yazılı bir taziye mesajı yayımlayan Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Tekkeköy Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüz İsmail Narin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve eğitim camiamıza baş sağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Aslen Tekirdağlı olan 2 çocuk babası Narin’in 8 Ağustos Salı günü Derecik Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.