Konya’nın Hadim ilçesinde görev yapan okul müdürü Mustafa Özdil, yaklaşık 2 aydır bahçe evine gelen tilki ile dost oldu.

Konya’nın Hadim ilçesinde görev yapan okul müdürü Mustafa Özdil, yaklaşık 2 aydır bahçe evine gelen tilki ile dost oldu.

İlçeye bağlı Gezlevi Mahallesinde yaşayan Korualan Lisesi Okul Müdürü Mustafa Özdil, hafta sonunu geçirdiği bahçe evine gelen tilki ile dostluk kurduğunu söyledi. Tilkiye eliyle yiyecek vererek beslediğini ve tilkinin kendisine alıştığını belirten Özdil, “Uzun zamandır bahçe evimizin çevresinde geziniyordu. 2 aydır da elimden yiyecek yiyor. Aramızda hiçbir problem yok. Tabi yaban hayvanı olduğu için biraz ürkek davranıyor. Ben ona zarar vermiyorum onun da bana zarar verme gibi bir niyeti yok. Ben çayımı içerken, tilkiyi de elimle besliyorum” dedi.

“Gel sobanın başında oturalım muhabbet edelim”

Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde tüylerinin iyice kabardığını ve kendini kışa hazırladığını anlatan Özdil, “Tilkimiz her zaman ziyaretimize geliyor. Biz de bu güzel misafiri elimizle besliyoruz. Sağ ayağında biraz sıkıntı var. Yakalayabilsek veterinere götüreceğiz ama sonuçta yabani hayvan olduğu için temkinli davranıyoruz. Bazı günler göremeyince başına bir şey gelmesinden endişe duyuyoruz. Hafta sonları bahçe evine gelince yolunu gözlüyoruz. Evin içine davet edip soba başında muhabbet edelim diyorum ama şimdilik oralı olmuyor. Hafta içi yemesi için de yemek bırakıyorum” ifadelerine yer verdi.

Özdil, tilki ile yaptığı sohbet esnasında dostunu çoban köpeklerine karşı da uyararak kaçması gerektiğini belirtti.