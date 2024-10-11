Sincan Belediyesi tarafından bilim ve teknoloji alanında donanımlı bir nesil yetiştirmek amacıyla hizmete açılan “Bilim Sincan”, ilçede görev yapan okul müdürlerini ağırladı.

Sincan Belediyesinin en önemli projelerinden biri olan “Bilim Sincan” ziyaretçi akınına uğruyor. Nisan ayından bugüne kadar “Bilim Sincan”ı 16 bin kişi ziyaret etti.

6-14 yaş arasındaki öğrencilerin bilim ve teknolojiye duyduğu ilgi ve merakı arttıran, problem çözme becerilerini geliştiren Bilim Sincan’ı son olarak ilçede görev yapan okul müdürleri ziyaret etti. Ziyarette Sincan Kaymakamı Levent Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da yer aldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan misafirlerine atölyeleri gezdirerek, merkezin gelecek nesiller için öneminden bahsetti. Bünyesinde Astronomi Uzay ve Havacılık Atölyesi, Deneyap Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Matematik Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi bulunan Bilim Sincan, ziyaretçilerden tam not aldı. Başkan Ercan yaptığı açıklamada, “Kaymakamımız Levent Kılıç, Milli Eğitim Müdürümüz Alican Kılıç ve okul müdürlerimiz ile Bilim Sincan’ı ziyaret ettik. Geleceğin bilim insanları ve teknoloji üreticileri olmaya aday evlatlarımıza yeni ufuklar açan sınıfları ve eğitim müfredatlarını yakından inceledik. İlgilerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.