Erzincan’da Diyanet Gençlik Merkezi’nde bazı okul müdürleri ve öğretmenlerle değerlendirme toplantısı yapıldı.

Erzincan’da Diyanet Gençlik Merkezi’nde bazı okul müdürleri ve öğretmenlerle değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bazı okulların müdürleri ve öğretmenleri ile bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Müftüsü Muharrem Gül riyasetinde düzenlenen ve Müftü Yardımcısı Gökhan Badem’in açılışını yaptığı toplantıya, ilk, orta öğretim ve lise müdürleri öğretmenleri ile beraber katıldılar.

İl Müftüsü Gül’ün, gençlik hizmetleri çalışmalarında Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzun zamandır faydalı bir birliktelik içinde olduğunu ve bu beraberliğin derinleşerek daha da gelişeceğini ifade edip, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bu önemli meselede verdikleri kıymetli desteklerinden dolayı memnuniyetini beyan ettiği konuşmasının ardından söz alan okul idarecileri ve öğretmenleri genel çerçevede; Erzincan’da 2019 yılı içerisinde inşa edilen ve açıldığı günden beri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında düzenlenen protokol vesilesiyle binlerce öğrencinin gençlik merkezine davet edilmesi ve büyük bir titiz çalışma ile hazırlanan derslere, çeşitli sosyal faaliyetlere katılmalarına vesile olan Diyanet Gençlik Merkezi’ndeki müşterek faaliyetlerin, milli eğitim personeli ve özellikle öğrenciler tarafından takdir edildiğini ifade ettikten sonra, il müftüsünün şahsında, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerini ve memnuniyetlerini belirttiler.