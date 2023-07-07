Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak başkanlığında ilçedeki kurum ve okul müdürlerinin katılımıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi yapıldı.

Belirli gündem maddelerini görüşmek üzere Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak başkanlığında, Şube Müdürleri Yüksel Kanyılmaz, Muhittin Şen ve kurum müdürlerinin katılımıyla sene sonu değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, 2022-2023 eğitim öğretim yılında karşılaşılan problemler ve çözüm önerilerinin yanı sıra, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı değerlendirmesi, taşımalı eğitim planlaması, inşaatı devam eden okullar ile ilgili konular görüşüldü.

Toplantının ardından hayırsever iş adamı Halis Arslan tarafından kurum müdürlerine kahvaltı verdi. Hayırsever Halis Arslan’a Sarıgöl eğitim çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak tarafından çiçek takdim edildi. Toplantı, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak’ın iyi dilek ve temennileri ile sona erdi.